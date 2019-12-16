Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
Advertisements
ضرب عامل النظافة
ضرب عامل النظافة
أية حمروشي
Advertisements
أثارت واقعة اعتداء شباب على عامل نظافة بمحافظة الغربية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية إلى كشف الحقيقة.

وكشف رئيس الحي في تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعدي على عامل نظافة بشارع علي مبارك التابع للحي، غير صحيحة، والشخص الظاهر في الفيديو لا يرتدي زي ملابس نظافة إنما هي ملابس شبيهة لها.

وفجر رئيس الحي مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن هذا الشخص مختل عقليًا، وتم فصله من عمله وهو دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة في شوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير لائقة لا تلقى قبول المواطنين بمنطقة ميدان الساعة وشارع أحمد ماهر بنطاق الحي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الغربية عامل نظافة الغربية

أخبار تهمك

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 14 ساعة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الحبس 4 أيام للمتهمين بالإعتداء على أطباء مستشفى طوارئ طنطا

طالب يصفع مديرة مدرسة بالقلم على وجهها في الغربية.. والتعليم يفتح تحقيق

بالمستندات.. تعرف على حقيقة واقعة "طفل القبور" وإيداعه بمركز الأمومة والطفولة في بورسعيد

"ضربوة وشتموة".. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا ورئيس حر أول طنطا يكشف تفاصيل الواقعة (صور)

بالضرب والسباب.. شباب يعتدون على عامل نظافة بطنطا.. وحي أول طنطا يوضح حقيقة الواقعة

بعد الطالب جون.. ضحية جديدة للتنمر بالغربية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

10:34 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status