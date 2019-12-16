Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي فريق الزمالك في ترتيب جدول الدوري المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.

يسعي الزمالك في تحقيق الانتصار على نظيره والاعتلاء في القمة وتصدر الدوري، ويحلم الفارس الأبيض في خطف اللقب الغائب عنه منذ عدة مواسم من نظيره الأهلي الذي فاز بالدوري حتى الان اربع مواسم متتالية ويأتي الأهلي في المركز الثاني وصيفاً لفريق المقاولون العرب الذي يتصدر قمة الدوري حاليا بينما يحتل الزمالك المركز الرابع في المربع الذهبي بفارق نقطتين عن نظيره الأهلي حامل لقب الدوري المصري في أخر نسخة، بينما يسعي طلائع الجيش في خطف ثلاث نقاط غالية من الأبيض لتحسين مركزه في الدوري و الخروج سريعاً من منطقة الهبوط و الدخول للمنطقة المطمئنة.


وفي أخر مواجهة جمعت بين وقع الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره طلائع الجيش وأنتهت المباراة بنتيجة (2 – 2) على ملعب "إستاد الجيش بالسويس" وذلك في يوم 20 من شهر فبراير في العام الجاري، في طار منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ يوم

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 13 ساعة

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status