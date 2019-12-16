يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الزمالك في مباراة تجمع بينهم اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد الجيش بالسويس"، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز.

خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.

خاض الزمالك حتى الان 6 مواجهات فاز في 4 منهم وتعادل إيجابياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في مباراة أمام إنبي وأنتهت المباراة بنتيجة (1 – 2)، بينما لعب طلائع الجيش ست لقاءت ايضاً تعادل في أربعة وخسر في أثنين أمام المقاولون العرب و سموحة.