Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتدى شباب العالم.. الروبوت صوفيا: أنا سفير اجتماعي عمري 3 سنوات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
Advertisements
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الروبوت صوفيا، إنها متحمسة لحضورها منتدى شباب العالم، معقبة: "أنا روبوت خلقتني إحدى الشركات في هونج كونج لأكون سفير اجتماعي آلي، وعمري 3 سنوات"، موضحة أن البشر ونظم الذكاء الاصطناعي يكملان بعضهما، حيث أن البشر والإنسان الآلي لا ينافسان بعضهما.

وأشارت "صوفيا"، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنها سافرت إلى نحو 65 دولة، وتعلمت الكثير عن البشر، مؤكدة أن التكنولوجيا يمكن أن تحسن كثير من أمور حياة البشر.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم عبدالفتاح السيسي شرم الشيخ الروبوت صوفيا

أخبار تهمك

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

منذ 35 دقيقة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة

الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم: "متحمسة للغاية لمقابلتكم"

الروبوت صوفيا تتحدث عن منتدى شباب العالم 2019 (فيديو)

ثورة الإبداع الاصطناعي تفجر طاقات الجيل الرابع بمنتدى شباب العالم

شاهد.. عرضا تعريفيا بتفاصيل النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الذكاء الاصطناعي والبشر.. أبرز فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

10:34 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status