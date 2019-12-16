منتدى شباب العالم.. الروبوت صوفيا: أنا سفير اجتماعي عمري 3 سنوات

قالت الروبوت صوفيا، إنها متحمسة لحضورها منتدى شباب العالم، معقبة: "أنا روبوت خلقتني إحدى الشركات في هونج كونج لأكون سفير اجتماعي آلي، وعمري 3 سنوات"، موضحة أن البشر ونظم الذكاء الاصطناعي يكملان بعضهما، حيث أن البشر والإنسان الآلي لا ينافسان بعضهما.





وأشارت "صوفيا"، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنها سافرت إلى نحو 65 دولة، وتعلمت الكثير عن البشر، مؤكدة أن التكنولوجيا يمكن أن تحسن كثير من أمور حياة البشر.





ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.