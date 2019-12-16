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قطع المياه غدا عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة (تعرف عليها)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
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المياه
المياه
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تقطع شركة مياه الشرب بالقاهرة، الخدمة عن عدة مناطق لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

والمناطق هى: "منطقة دار السعادة بالزيتون – ميدان ألماظة ومتفرعاته – شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدءا من شارع جسر السويس حتى نادى النصر – ميدان صلاح الدين ومتفرعاته وبعض الشوارع المتفرعة من شارع أبوبكر الصديق – منطقة هليوبوليس".
 
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن سبب الانقطاع يرجع إلى أعمال اللحام بين الخط الجديد قطر 600 مللى القائم 800 مللى القادم من محطة مياه الأميرية، وذلك لإلغاء الخطوط الاسبستوس القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع أبوبكر الصديق – مصر الجديدة.

وأكدت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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مياه الشرب قطع المياه عن القاهرة قطع المياه الصرف الصحي

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