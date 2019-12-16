سمية الخشاب ترد على أحد متابعيها: "أنا طول عمري حلوة"





نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهرت سمية في الصور مرتديه بنطال أسود، وسويتشيرت أسود، ومكياجآ خفيفا، وتسريحه شعر ناعمة بسيطة.



وحاز المنشور علي إعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها، ولكن كتب لها أحد متابعيها:"كبرتي وحلويتي يا سومة".

لترد عليه الفنانه سميه الخشاب قائلة: "أنا طول عمري حلوة هههه الحمدلله الذي احسن خلقي."



يذكر أن أخر مشاركه للفنانة سمية الخشاب في دراما كانت من خلال مسلسل "الحلال".



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول دهبية التي تلعب دورها سمية الخشاب ورحلتها في الحياة وصراعها مع طليقها لاسترجاع ابنتها التى تلجأ إلى بيومى فؤاد الذي يستغل ظروفها ويتزوجها على زوجتة،ويناقش المسلسل عدة قضايا تخص المراة المصرية والاسرة المصرية البسيطة وحلم كل من الشباب والفتيات والتغيرات الطارئة على المجتمع في الاونة الاخيرة.



والمسلسل من تأليف الكاتبة سماح الحريرى وإخراج احمد شفيق وإنتاج صادق الصباح،و من بطولة سمية الخشاب، كما شارك في البطولة بيومي فؤاد ودينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبد الغني مع مها أحمد وحسن عيد وطارق الإبياري ومصطفى عبد السلام وحمادة بركات وكارولين عزمى واسلام نجيب وسامح بسيونى وعبد الحميد سند ومحمود جمعة ومحمد غنيم وسمية الامام وصفوت الغندور، وضيوف الشرف: شريف خير الله ولقاء سويدان وهاجر الشرنوبى وتهانى راشد و مصطفى درويش ونيرة عارف.



جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت مؤخرًا اغنيه "بتستقوي" التي كانت من ألحانها، وكلمات هشام صادق، توزيع محمد عباس.





