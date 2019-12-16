Advertisements
Advertisements
Advertisements

سمية الخشاب ترد على أحد متابعيها: "أنا طول عمري حلوة"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
Advertisements
سمية الخشاب
سمية الخشاب
رانيا ماهر
Advertisements


نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهرت سمية في الصور مرتديه بنطال أسود، وسويتشيرت أسود، ومكياجآ خفيفا، وتسريحه شعر ناعمة بسيطة.

وحاز المنشور علي إعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها، ولكن كتب لها أحد متابعيها:"كبرتي وحلويتي يا سومة".
لترد عليه الفنانه سميه الخشاب قائلة: "أنا طول عمري حلوة هههه الحمدلله الذي احسن خلقي."

يذكر أن أخر مشاركه للفنانة سمية الخشاب في دراما كانت من خلال مسلسل "الحلال".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول دهبية التي تلعب دورها سمية الخشاب ورحلتها في الحياة وصراعها مع طليقها لاسترجاع ابنتها التى تلجأ إلى بيومى فؤاد الذي يستغل ظروفها ويتزوجها على زوجتة،ويناقش المسلسل عدة قضايا تخص المراة المصرية والاسرة المصرية البسيطة وحلم كل من الشباب والفتيات والتغيرات الطارئة على المجتمع في الاونة الاخيرة.

والمسلسل من تأليف الكاتبة سماح الحريرى وإخراج احمد شفيق وإنتاج صادق الصباح،و من بطولة سمية الخشاب، كما شارك في البطولة بيومي فؤاد ودينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبد الغني مع مها أحمد وحسن عيد وطارق الإبياري ومصطفى عبد السلام وحمادة بركات وكارولين عزمى واسلام نجيب وسامح بسيونى وعبد الحميد سند ومحمود جمعة ومحمد غنيم وسمية الامام وصفوت الغندور، وضيوف الشرف: شريف خير الله ولقاء سويدان وهاجر الشرنوبى وتهانى راشد و مصطفى درويش ونيرة عارف.

جدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب طرحت مؤخرًا اغنيه "بتستقوي" التي كانت من ألحانها، وكلمات هشام صادق، توزيع محمد عباس.


Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة الإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

10:34 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status