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حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام علي
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قال اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه فور تلقيه شكوى من عدد من أهالي مدينة بلبيس، بوجود فواصل بكوبري الهاويس بمنطقة البحر، وتهدد بانهيار الكوبري، قام بتشكيل لجنة شارك فيها محمد فتحى، مدير هيئة الري، لدراسة الوضع وقد تبين أن الفواصل الموجودة طبيعيه نظرا للتمدد في الصيف والانكماش في فصل الشتاء ولا يوجد أيه خطورة، وقام بمرافقة اللجنة حتي الانتهاء من أعمالها.

وتابع رئيس مجلس المدينة، أنه تم عمل صيانة للكوبري وأن اللجنة أفادت بعدم وجود أي خطورة وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أجل خدمة أهالي مدينة بلبيس للسماع لشكواهم والعمل على حلها.

وناشد الأهالي بمركز ومدينة بلبيس بعد الانصياع وراء الإشاعات التي تؤثر علي أوضاع البلاد، وخاصة أن بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي أفزعت الأهالي من وجود خطر يتمثل في انهيار الكوبري في أي وقت وهذا كلام غير حقيقي.

حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)
حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)
حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)
حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)
حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)
حقيقة انهيار كوبري "الهاويس" بالشرقية (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظة الشرقية اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس أهالي مدينة بلبيس

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