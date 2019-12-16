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عاجل.. السيسي يصل إلى مقر منتدى شباب العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد  منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، حيث بدأت فعاليات اليوم الثالث.

ويناقش المنتدى هذا العام، قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

واستعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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