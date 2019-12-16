ننشر لكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 - 2020.

وانتهت مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بهدف مقابل لا يش وبتصويبة قوية في شباك حرس الحدود





مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

وتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.





وسجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط عمرو السولية في الدقيقة 81 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.





وجاء تشكيل الأهلي ضد حرس الحدود كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.



