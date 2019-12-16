Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
Advertisements
الاهلي ضد حرس الحدود
الاهلي ضد حرس الحدود
Advertisements
ننشر لكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 - 2020.

وانتهت مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بهدف مقابل لا يش وبتصويبة قوية في شباك حرس الحدود

مباراة الأهلي ضد حرس الحدود
وتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بعد تحقيقه فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

وسجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط عمرو السولية في الدقيقة 81 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل الأهلي ضد حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد.
خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - رمضان صبحي - جونيور أجايي.
خط الهجوم: وليد أزارو.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

جدول ترتيب الدوري المصري 

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباريات الدوري المصري مباراة الاهلي ضد حرس الحدود ترتيب الدوري المصري الدوري المصري الاهلي ضد حرس الحدود 2020

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 13 ساعة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ يوم

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة الاهلي والجونة 4-0 في الدوري المصري (فيديو)

الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري | موعد المباراة القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والتشكيل المتوقع

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE AHLY

Live| بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت بلس (هدف رمضان صبحي)

الأهلي يعبر الحدود بصاروخ "السولية" ويعتلي صدارة الدوري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status