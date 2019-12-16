أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-12-2019 في الأسواق





اسعار اللحوم اليوم





تواصل اسعار اللحوم اليوم استقرارها في الاسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية بعد قرار وزارة التموين بخفض اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية خلال تعاملات الفترة الماضية، في ظل توقعات بارتفاع اسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة بعد قرار وزارة الزراعة برفع أسعار اللحوم والدواجن في السوق المحلى لمواجعة الخسائر التى تكبدها المربين في مصر خلال الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية وجاءت على النحو التالى:





متوسط اسعار اللحوم الاكثر انتشارا

يبدأ سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 جنيها للكيلو، فيما يبدأ سعر اللحم البتلو من مستوى 180 جنيها في بعض المناطق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية في مصر

سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 140 جنيهات

سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه

سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها

سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه