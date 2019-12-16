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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-12-2019 في الأسواق
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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اسعار اللحوم اليوم
تواصل اسعار اللحوم اليوم استقرارها في الاسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية بعد قرار وزارة التموين بخفض اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية خلال تعاملات الفترة الماضية، في ظل توقعات بارتفاع اسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة بعد قرار وزارة الزراعة برفع أسعار اللحوم والدواجن في السوق المحلى لمواجعة الخسائر التى تكبدها المربين في مصر خلال الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية وجاءت على النحو التالى:
متوسط اسعار اللحوم الاكثر انتشارا
يبدأ سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 جنيها للكيلو، فيما يبدأ سعر اللحم البتلو من مستوى 180 جنيها في بعض المناطق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت على النحو التالي:
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية في مصر
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 140 جنيهات
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
اسعار اللحوم اليوم
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
تغيرات أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية
أعلنت وزاة التموين عن خفض اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بقيمة 5 جنيهات على منتجات اللحوم السودانية، كما تشهد اسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية على الرغم من اعلان وزارة الزراعة انها بصدد رفع اسعار الدواجن واللحوم في الاسواق الا ان الاسعار شهدت حالة من الثبات نتيجة لكثرة المعروض من السلعه في الاسواق في ظل استقرار الطلب.
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