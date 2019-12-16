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ممثل الرئيس القبرصي لـ"الحياة اليوم": الشراكة مع مصر أفضل شئ حدث

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
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ممثل الرئيس القبرصي
ممثل الرئيس القبرصي
أحمد رمضان متولي
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قال فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، إن مصر هامة جدًا بالنسبة إلى بلاده على المستوى االتاريخي والاستراتيجي، متابعًا أن المبادرة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان كانت صعبة في البداية لكن بعد مرور سنوات أيقنوا أن هذه الشراكة هي أفضل شئ حدث، خاصةً بعد إنجاز العديد من الملفات سواء في الطاقة أو المهاجرين أو الصحة.

 أضاف فوتيو خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد على قناة الحياة، خلال تغطية منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ، أنه يناقش الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في العديد من الموضوعات والقضايا بشكل مستمر، حيث أن هناك تعاون متواصل منذ 3 سنوات تحديدًا في ملف المهاجرين، مشددًا على أن بلاده تشجع المبادرات بين الشعوب لأنه يجب معرفة التاريخ والحضارة والثقافة بين مصر وقبرص.

 أكد أن المبادرة الثلاثية ستنظم مجموعة من شباب الدول الثلاث لزيارة قبرص ومصر واليونان لدة 10 أيام لمعرفة الثقافات والحضارات في هذه الدول، وهو ما سيساهم في ترسيخ الرؤى ومعرفة الأفكار بشأن التقارب بين الدول الثلاث. رأى فوتيو أن هناك مشكلات عديدة بحاجة إلى أفكار لحلها منها على سبيل المثال، التغيرات المناخية في منطقتنا، حيث يقول العلماء إن في عام 2040 ستزيد درجة حرارة الأرض درجتين عن العادي وهي مشكلة كبيرة، وتم مناقشة هذا في جلسة منتدى الشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 لفت إلى أن رئيس قبرص شهد منتدى شباب العالم العام الماضي، وفي الدورة الحالية هو يمثل دولته في المنتدى، واصفًا العلاقة بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي بأنها جيدة للغاية وأصدقاء ويبذلون قصارى جهدهم لأجل بلديهما.
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