تعرف علي درجات الحرارة اليوم الاثنين 16/12/2019



وشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على سانت كاترين ووسط سيناء وجنوب الصحراء الغربية عند الوادي الجديد.



وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتى تصل إلى حد الضباب على الواحة البحرية والدخله والخارجة والفرافرة وسيوه و6 اكتوبر والفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والسويس والغردقة وبورسعيد ورأس غارب.



تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم وعلى وسط وجنوب البحر الأحمر تكون كثيفة أحيانا.



قد تتهيا الفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تتوسط على حسب تكاثف السحب على مناطق متفرقة من السلوم وبراني والنجيلة ومطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين وسواحل الاسكندريه وسواحل البحيرة وسواحل كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقليوبية والقاهرة والجيزة وشمال سيناء والعين السخنة والزعفرانه ورأس غارب وسواحل الغردقه وسواحل سفاجا وغرب شلاتين.





درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:



الصغرى العظمى



القاهرة 12 20



شبين الكوم 11 20



طنطا 11 20



دمنهور 11 21



الإسكندرية 12 22



بلطيم 11 21



مطروح 11 21



السلوم 12 20



سيوة 11 22



بورسعيد 12 20



دمياط 12 21



الزقازيق 12 20



الاسماعيلية 13 20



السويس 13 20



العريش 10 21



رفح 10 20



رأس سدر 16 20



نخل 04 18



نويبع 13 20



طابا 10 20



كاترين 04 10



الطور 11 20



شرم الشيخ 15 21



الغردقة 14 22



مرسى علم 15 22



الفيوم 10 20



بنى سويف 10 20



المنيا 10 21



أسيوط 09 21



سوهاج 10 21



قنا 11 22



الأقصر 10 22



أسوان 12 22



أبوسمبل 11 21



الوادى الجديد 05 22



شلاتين 17 25



ابو رماد 17 25



حلايب 19 23



رأس حدربة 20 23



كشف خبراء الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 16/12/2019، مؤكدين أن فرص فرص سقوط الأمطار تنحصر علي السواحل الشمالية وشمال سيناء.وفي سياق متصل، أوضح خبراء الأرصاد، أن البلاد تشهد طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للدفء وعلي جنوب الصعيد نهارًا، وبارد ليلا.وأشار خبراء الأرصاد، أن الرياح المعتدله تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونص إلي مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.يسود طقس لطيف على كافة الانحاء ويكون شديد البرودة على سانت كاترين، مائل للبرودة على شمال سيناء نهارا.