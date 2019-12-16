سعد الصغير عن نجله:"صاحبي وحبيبي"

شارك الفنان الشعبي سعد الصغير، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بنجله محمود، وعلق الفنان سعد علي الصورة قائلا: "ياصباح الفل والعسل علي حبايبنا. صاحبي وحبيبي وابني محمود سعد الصغير صباحو قشطه."



يذكر أن محمود ابن المطرب سعد الصغير، نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام،" ظهر فيها مع شقيقته "منة"، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، قائلًا: "انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم.



وتابع قائلًا: "بجد انتي مفيش منك اتنين والله العظيم بحبك #اختي_الصغير_القمر الي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه يا حبيبتي وافضل معاكي دايما .. عيد ميلاد سعيد".



ويذكر أن منة نجله الفنان سعد الصغير، ليست كثير الظهور، الامر الذي جعل رواد التواصل الاجتماعي يتناولون الصوره سريعاً، مشيدين بحمالها.



يذكر أن سعد الصغير شارك في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.



وفي سياق آخر طرح "سعد" مؤخرا فيديو كليب لأغنية "اعمل كده كده"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى، إخراج كامبا.





