Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعد الصغير عن نجله:"صاحبي وحبيبي"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
Advertisements
سعد الصغير ونجله
سعد الصغير ونجله
رانيا ماهر
Advertisements
شارك الفنان الشعبي سعد الصغير، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بنجله محمود، وعلق الفنان سعد علي الصورة قائلا: "ياصباح الفل والعسل علي حبايبنا. صاحبي وحبيبي وابني محمود سعد الصغير صباحو قشطه."

يذكر أن محمود ابن المطرب سعد الصغير، نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام،" ظهر فيها مع شقيقته "منة"، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، قائلًا: "انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم.

وتابع قائلًا: "بجد انتي مفيش منك اتنين والله العظيم بحبك #اختي_الصغير_القمر الي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه يا حبيبتي وافضل معاكي دايما .. عيد ميلاد سعيد".

ويذكر أن منة نجله الفنان سعد الصغير، ليست كثير الظهور، الامر الذي جعل رواد التواصل الاجتماعي يتناولون الصوره سريعاً، مشيدين بحمالها.

يذكر أن سعد الصغير شارك في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

وفي سياق آخر طرح "سعد" مؤخرا فيديو كليب لأغنية "اعمل كده كده"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى، إخراج كامبا.


Advertisements

أخبار تهمك

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يكشف موقف المعارين في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ يوم

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 23 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status