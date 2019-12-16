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سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-12-2019.. المعدن الأصفر يرتفع عالميًا
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2019 في محلات الصاغة، ويواصل أسعار الذهب استقراره في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية تزامنا مع استقرار اسعار الذهب على المستوى العالمي نتيجة لضبابية الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وننشر فيما يلى اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16-12-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.06 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 669.74 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 765.40 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5،358 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب العالمي اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات أمس مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2% وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، وتلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.
اسعار المعادن النفيسة اليوم
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90% إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 1.78% إلى 927.07 دولار للأوقية لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6%، وارتفعت الفضة 0.2% إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.
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