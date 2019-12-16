بالأسماء.. إصابة 6 إثر حادثي سير بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، إثر حادثي تصادم وانقلاب على طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي، بدائرة مركز التل الكبير، وأبو صوير.



وتلقى اللواء جمال غزالي، أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم "7823" على طريق "الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي" دائرة مركز التل الكبير، ما أسفر عن إصابة المدعو شعبان جمال رجب 19 عامًا، وعاطف محمد حسين 50 عامًا، وعبد الحميد محمد عبد الحميد 19 عامًا.



ووقع حادث التصادم الثاني على الطريق نفسه، أمام المجمع التعليمي دائرة مركز أبوصوير، بين سيارة رقم "154534" مع مركبة "توك توك" من دون لوحات معدنية، ما أسفر عن إصابة أحمد محمد شعبان 12 عامًا، وعلاء محمد رجب 16 عامًا، ومنى صلاح شعبان 19 عامًا.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة، ومستشفى الإسماعيلية العام؛ لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسؤال المصابين حول ملابسات الحادثين.

