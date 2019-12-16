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حافظ أبو سعدة: مواجهة التطرف حماية لحقوق الإنسان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منتدى شباب العالم يتبنى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فتعدد نماذج المتحدثين في الجلسة الافتتاحية يستهدف ارساء قيمة التسامح، وقبول الآخر حتى لو مختلفين معه.

وأشار "أبو سعدة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن التطرف والإرهاب وجريمة الكراهية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، منوهًا بأن جريمة الكراهية محظورة في قانون الأمم المتحدة حيث هى أساس التطرف والإرهاب.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من وضع قواعد محددة لمواجهة التطرف، حيث أن مواجهة التطرف هو أساس حماية حقوق الإنسان.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مصر شباب العالم حافظ أبو سعدة

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