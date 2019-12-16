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برشلونة يخشى مواجهة توتنهام وتشيلسي في قرعة دوري الأبطال

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
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برشلونة وتوتنهام
برشلونة وتوتنهام
علي نبوي
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يخشى نادي برشلونة مواجهة فريقا توتنهام وتشيلسي في دور الستة عشر من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتجرى ظهر اليوم الاثنين قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل 16 فريقًا لهذا الدور بعد نهاية الجولات الست للمجموعات يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي برشلونة لا يفضل مواجهة توتنهام أو تشيلسي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت التقارير بأن برشلونة دائما ما يعاني أمام توتنهام وتشيلسي لذلك يفضل عدم مواجهة أي منهما في الدور المقبل من البطولة الأوروبية.

وكان برشلونة قد تأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الأول في المجموعة السادسة.
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لبط برشلونة وتوتنهام برشلونة

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