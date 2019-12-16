أسرار جديدة تُكشف لأول مرة عن مقبرة العنب في الأقصر

ألقى الأستاذ الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان أسرار مقبرة العنب في جبانة شيخ عبد القرنة غرب الأقصر.





وجاءت المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات ينظمها مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية وفي بيت السناري لرفع الوعي الأثري لدى الشباب.





وتعرض دكتور بدران لتاريخ الجبانة والمقبرة التي تخص محافظ طيبة القديمة "سن نفر" الذي كان صديقا شخصيًا للملك أمنحتب الثاني من الأسرة الثامنة عشرة عصر الدولة الحديثة بل وتربي مع الملك أمنحتب الثاني عندما كان أميرًا في مدرسة القصر الملكي "غردو إن كاب".





وسجل سن نفر على جدران مقبرته حوالي ٢٥ لقب فعلي وشرفي مثل المشرف على حدائق آمون والمشرف على ضياع وأراضي آمون وماشيته ومعابده، واثبت دكتور بدران أن سن نفر بخلاف ما أثير عن زواجه ست سيدات أنه قد تزوج اثنتان فقط هما "سنت ناي ومريت".





وأنجب ابنتين هما "موت توي" التي تزوجت من "قن آمون" المشرف على قصر الملك أمنحتب الثاني والابنة الاخري هي نفرتاري.





وقدم دكتور بدران تفسير لتسمية المقبرة وتكوينها المعماري ومناظرها ونقوشها في الجزء العلوي المزار والجزء السفلي حجرة الدفن والحجرة الأمامية حيث تنوعت المناظر مابين حياة يومية ودينية ومنظر هام لكيفية تنسيق الحدائق في مصر القديمة ورد في مزار المقبرة.





وأظهر دكتور بدران الرموز الملكية التي حصل عليها المحافظ سن نفر وكيف قام بتسجيلها في مقبرته، كما قدم تفسيرا هاما لتميمة القلب المزدوج التي يرتديها سن نفر في كل مناظر المقبرة وأيضا تمثاله الشهير بالمتحف المصري.





والمحاضرة استهدفت جمهور عريض من الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة وذلك من أجل رفع مستوى الوعي الأثري لدي الشباب والتأكيد على الهُوية المصرية وعظمة الإنسان المصري والحضارة المصرية القديمة التي علمت العالم.





وتحرص مكتبة الإسكندرية علي التواصل الدائم مع الشباب من خلال الأنشطة الثقافية للمكتبة ومركز زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.



