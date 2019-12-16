بعد وفاته.. حسن عفيفي يتصدر مؤشر البحث على "جوجل"





تصدر الفنان الراحل حسن عفيفي مؤشر البحث "جوجل" بعد وفاته صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، وشيعت صلاة الجنازة أمس بعد صلاة العصر من مسجد السيده نفيسه،

ومن المقرر إقامه العزاء غدا يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطه.



يذكر ان الراحل حسن عفيفي هو زوج الفنانة هناء الشوربجي، والتي نعته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"



وقالت "الشوربجي": "زوجي كان أطيب واحد في الدنيا، كان زوج مخلص، وأب حنين، وكل حاجة حلوة كانت فيه، ربنا يرحمه، مش عارفة أقول أيه".



،يشار ان الراحل حسن عفيفى بدأ حياته عارضاً بفرقة رضا وشارك بالأداء فى عدة افلام سينمائية منها غرام فى الكرنك ، إجازة نصف السنة وفتاة الاستعراض ، ثم اعتزال وعمل كمصمم استعراضات ومن اهم اعماله الفوازير الى جانب الكثير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية ، كرمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية فى افتتاح الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور خلال ابريل الماضى.