خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. آخر موعد للسداد





حرصا من "بوابة الفجر الإلكترونية"، على توفير لمتابعيها كافة المعلومات التي يبحثون عنها، ننشر لكم خطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث يمكنكم سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق اتباع التالي:





ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الرضي من خلال الخطوات التالية:

اضغط هنا - في البداية يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات

- وبعد ذلك يمكنك إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي.

- ثم اضغط على اظهر الفواتير، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وسداد قيمتها.

- اختر للسداد، يمكن الضغط عليها ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

- وبعد ذلك أضف البريد الإلكتروني، واضغط على خانة "سدد".

- ثم اختر طريقة الدفع التي ترغبها.





أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي





كشفت شركة المصرية للاتصالات (WE) عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي، حيث قالت في وقت سابق إن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يستمر من منتصف شهر أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2019، ويتم بعده تحويل خط التليفون الأرضي إلى استقبال فقط، ويستمر الخط استقبال لمدة شهر بداية من منتصف نوفمبر وحتى 14 ديسمبر

ومن المفترض أنه تم أمس تحصيل غرامة تأخير لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي وقطع الحرارة عن المشتركين المتأخرين في دفع الفاتورة سواء كانت إرسال أو استقبال.





ومن هنا على المواطنين المبادرة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء في منافذ التحصيل التابعة لـ "فوري"، أو منافذ التحصيل التابعة لـ "خدماتي"، أو "أمان"، أو "مصاري"، أو "Bee"، أو في البريد المصرى، أو في أي سنترال تابع لشركة المصرية للاتصالات "WE".

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. وأخر موعد للسداد