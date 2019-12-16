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12 جلسة.. فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
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منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم
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تستمر فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم الفعاليات اليوم الاثنين كالتالي:


1 ـ الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟

2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات

3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي

4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات

5 ـ "المرأة والحق في التنمية"

6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية

7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة

8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية

9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"

10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط

11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك

12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط


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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم عبدالفتاح السيسي شباب العالم دول المتوسط

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