12 جلسة.. فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

تستمر فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتضم الفعاليات اليوم الاثنين كالتالي:









1 ـ الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟





2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات





3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي





4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات





5 ـ "المرأة والحق في التنمية"





6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية





7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة





8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية





9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"





10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط





11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك





12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط







