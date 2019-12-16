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12 جلسة.. فعاليات منتدى شباب العالم اليوم
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
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تستمر فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضم الفعاليات اليوم الاثنين كالتالي:
1 ـ الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟
2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات
3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي
4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات
5 ـ "المرأة والحق في التنمية"
6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية
7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة
8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية
9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"
10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط
11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك
12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط
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