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كورتوا يشرح كيفية مساهمته في هدف تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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شرح الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتواحارس مرمى ريال مدريد كيفية مساهمته في هدف التعادل الذي سجله زميله كريم بنزيمة في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأمس أمام فالنسيا والتي انتهت على واقع التعادل 1-1 في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليا".

وقال كورتوا :"طولي مترين ويمكن للخصوم أن يشعروا بالتوتر بعض الشيء إذا تقدمت وقفزت . توني كروس رفع الكرة عند القائم الأول ورأيت أن الكرة كانت في طريقي وانتهت برأسية جيدة، ذهبت الكرة لاحقاً إلى بنزيما وسجل الهد، نقطة جيدة تحققت هنا".

وأضاف :"عليك أن تتقدم للهجوم وأنت مقتنع بأنك ستسجل . قبل ذلك ، كان باستطاعة فاييخو تسجيل الهدف الثاني ، لكنني تصديت للكرة جيدًا".

وأشار :"نظرت إلى مقاعد البدلاء لكنني كنت أعرف أنني سأتقدم للأمام لأن هناك 30 ثانية متبقية فقط ، ويجب أن أساعد . في الشوط الثاني قمت تصديت للكرة مرتين بشكل جيد".

وزاد :"التعادل يعطينا اندفاعاً بسيطاً ، لأنه إذا ذهبت إلى الكامب نو وخسرت 1-0 فسيكون الأمر أسوأ ، تحقيق نقطة في الدقائق الأخيرة يترك دائماً طعم جيد".

وأتم حديثه :"أرى برشلونة في حالة جيدة ، ستكون مباراة الكلاسيكو مباراة كبيرة، عادةً ما يمر الناس بفترة صعبة خلال التأقلم لكنني أرى بأن جريزمان بحالة جيدة ، آمل ألا يكون في حالته أمامنا".
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