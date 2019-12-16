Advertisements
Advertisements
Advertisements

العمال بفرنسا يهددون بمزيد من الاحتجاجات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
Advertisements
اضراب العمال
اضراب العمال
وكالات
Advertisements

أعلنت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، صباح اليوم الإثنين، أنها ستصعد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع.

 

وكانت الحكومة الفرنسية، اقترحت أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل، مما أثار رد فعل معادياً من النقابات العمالية التي دعت إلى احتجاج ضخم جديد يوم الثلاثاء.

 

وكانت البلاد قد شهدت حالة من الفوضى في حركة النقل منذ الخامس من ديسمبر إلى فترة نهاية العام.

 

وفي بيان مشترك، قالت فروع الاتحاد، إن "اتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل والتعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية التابعة للاتحاد العام للعمال تقول إن أمام الحكومة أسبوعاً واحداً، كي تعلن سحب مشروعها وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي.

 

وأضاف البيان: "إذا استمر رئيس الوزراء في تأكيد أن (البلد منزعج ولكن ليس مغلقاً) فإن موظفي القطاعين العام والخاص سيستنتجون من ذلك أنه يتعين عليهم مضاعفة تعبئتهم وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات وزيادة مستوى الاحتجاجات بشكل أكبر".

 

ونفى فيليب مارتينيز، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن هذا إنذار.

 

وقال لمحطة "بي.إف.إم تي في": "إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام سيكون كل شيء على ما يرام.. وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه".

 

وعندما سئل عما إذا كانت حركة النقل ستعطل في عيد الميلاد قال "لا أستطيع أن أقول لكم ذلك اليوم. يجب طرح هذا السؤال على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية"، نقلًا عن قناة العربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرنسا النقابات العمالية اضراب العمال

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ ساعة و 14 دقيقة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعتين

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 22 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالحفيظ يكشف المعاريين في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أوروبا تبحث آلية للرد على الهجمات الكيمياوية

"مستقبل وطن" يعد تقريراً حول تداعيات القَرارات الإقتصاديَّة الأخيرة للرئيس الفَرنسي "ماكرون"

مقتل شخص في حادث سيارة خلال احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

السودان.. دعوات لتظاهرات متفرقة "تشتت قوة النظام"

سامي الطاهري: النهضة تدّعي الوساطة ثم تعرقل المفاوضات الاجتماعية

بوعلي المباركي: "الاقتصاد الوطني في حالة موت سريري بعد ان ضربت الطبقة الوسطى"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status