العمال بفرنسا يهددون بمزيد من الاحتجاجات

أعلنت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، صباح اليوم الإثنين، أنها ستصعد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع.

وكانت الحكومة الفرنسية، اقترحت أن يعمل الناس فترة أطول كي يحصلوا على معاش كامل، مما أثار رد فعل معادياً من النقابات العمالية التي دعت إلى احتجاج ضخم جديد يوم الثلاثاء.

وكانت البلاد قد شهدت حالة من الفوضى في حركة النقل منذ الخامس من ديسمبر إلى فترة نهاية العام.

وفي بيان مشترك، قالت فروع الاتحاد، إن "اتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل والتعدين والطاقة والصناعات الكيمياوية التابعة للاتحاد العام للعمال تقول إن أمام الحكومة أسبوعاً واحداً، كي تعلن سحب مشروعها وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي.

وأضاف البيان: "إذا استمر رئيس الوزراء في تأكيد أن (البلد منزعج ولكن ليس مغلقاً) فإن موظفي القطاعين العام والخاص سيستنتجون من ذلك أنه يتعين عليهم مضاعفة تعبئتهم وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات وزيادة مستوى الاحتجاجات بشكل أكبر".

ونفى فيليب مارتينيز، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن هذا إنذار.

وقال لمحطة "بي.إف.إم تي في": "إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام سيكون كل شيء على ما يرام.. وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه".

وعندما سئل عما إذا كانت حركة النقل ستعطل في عيد الميلاد قال "لا أستطيع أن أقول لكم ذلك اليوم. يجب طرح هذا السؤال على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية"، نقلًا عن قناة العربية.