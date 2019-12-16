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محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
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الجولة
الجولة
محمد نبيل
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بشوارع مدينة بنها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، للاطلاع على حالة الشوارع ومستوى النظافة فيها ومستوى الخدمات العامة على الطبيعة.

ورافق المحافظ، الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها.

وتوجه المحافظ ومرافقوه لتفقد منطقة عزبة السوق والحرس الوطني والكبارى المحيطة بالمنطقة لمتابعة مستوى النظافة بالشوارع ووجه على الفور برفع الإشغالات لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وطالب المحافظ بالتأكيد على مستوى النظافة في مختلف الشوارع ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإزالة كافة الاشغالات والتعديات مؤكدا على رئيس المدينة بتفعيل الغرامات الفورية على المواطنين التى تلقى قمامة في منتصف الطريق ولا تضعها في المكان المخصص لها.

ولفت إلى أهمية التواجد الميداني المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية.

ووجه بحملة نظافة مكبرة على كافة المراكز والمدن والأحياء لتكون في الفترة الصباحية والمسائية.

وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل.

ونوه المحافظ بأننا نعمل جميعًا للارتقاء بمحافظتنا العريقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
محافظ القليوبية يوجه برفع إشغالات "كباري بنها"
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