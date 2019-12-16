واشنطن: مطالب بيونغ يانغ "عدائية وغير ضرورية"

أعلن مبعوث الولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون اليوم الاثنين، أن مطالب بيونغ يانغ بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية وغير ضرورية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات جديد وفق ما نقلته " سكاي نيوز" العربية.

من جانبها، شددت كوريا الشمالية علي أنه سيكون على واشنطن تقديم تنازلات جديدة اليها بحلول نهاية عام 2019، وذلك مع وصول المفاوضات النووية إلى حائط مسدود منذ انهيار قمة هانوي في فبراير بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.

وصدرت عن بيونغ يانغ سلسلة بيانات حادة بشكل متزايد في الأسابيع الماضية، إلا أن بيغون قال للصحفيين في سيول "جميعها وصلت إلى مسامعنا".

وأضاف "من المؤسف أن لهجة هذه التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (الجنوبية) واليابان والأصدقاء في أوروبا كانت عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية أبدا".

وتابع: "ليس لدى الولايات المتحدة مهلة نهائية، بل لدينا هدف".

وتوعد بيونغ يانغ أنه في حال فشلت واشنطن في تقديم عرض لها يمكن قبوله، سوف تتبنى "نهجا جديدا" لم تفصح عنه.

علي صعيد آخر، قامت كوريا الشمالية بإجراء تجارب جديدة في موقع إطلاق الأقمار الصناعية في سوهي هذا الشهر، وذلك بعد إطلاق مقذوفات جديدة في الأسابيع الماضية، بعضها وُصف، من قبل اليابان وغيرها، بأنه صواريخ باليستية.

ويحظر على كوريا الشمالية إجراء أي تجارب عسكرية أو صاروخية بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وقال بيغون إن الولايات المتحدة "على دراية تامة من وجود احتمال قوي بأن تقدم كوريا الشمالية على القيام باستفزاز قوي خلال الأيام المقبلة".

وحذّر "على الأقل نقول إن عملا كهذا سيكون غير مساعد إلى أقصى الحدود لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية".

وقام بيغون يتوجيه حديث بشكل مباشر إلى "نظرائنا في كوريا الشمالية.. آن الأوان كي نقوم بواجباتنا، دعونا ننجز هذا الشيء، نحن هنا وأنتم تعلمون كيفية الاتصال بنا".