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زيدان: نستحق أكثر من التعادل مع فالنسيا.. ولكن

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل في مباراة الأمس أمام فالنسيا والتي انتهت على واقع التعادل بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".


وقال زيدان: "أعتقد أن النقطة قليلة.. قدمنا شوطا أولا جيدا وكان بإمكاننا تسجيل هدف من شأنه تغيير مجرى المباراة.. الآن سنحظى بقسط من الراحة، ثم نبدأ في التفكير بالكلاسيكو".


وأضاف زيدان :"لم نشرك كاسيميرو لأنه يجب علينا إراحته، لقد لعب كل المباريات تقريبا، كما أنه لاعب مثل بقية اللاعبين في ريال مدريد".


وزاد :"لقد تعادلنا، لكنني أظن أننا استحقينا أكثر من ذلك، كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الأول وآمنا بذلك حتى النهاية ، وفي النهاية تعادلنا بجدارة.. لا يمكنك ان تلعب 90 دقيقة بنفس القوة وكنا نفضل التسجيل في الشوط الاول ، كان من شأن ذلك تغيير شكل المباراة".


وأشاد زيدن بكورتوا قائلا :"لقد قرر كورتوا التقدم بنفسه وهذا يثبت أننا لا نستسلم أبدا.. إنها صفات ريال مدريد".

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