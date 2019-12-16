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ريال مدريد يجبر نجولو كانتي على خيانة تشيلسي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
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كانتي
كانتي
الفجر الرياضي
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يدرس نجولو كانتي نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي الرحيل بشكل جدي عن صفوف "البلوز" في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة يستطيع من خلالها التواجد على منصات التتويج بشكل مستمر.

النادي الأقرب لقلب كانتي هو ريال مدريد الإسباني، فاللاعب يرغب باللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، لأنه يعلم أنه لن يخرج من التشكيلة الأساسية للفريق، وبالتالي سيتطور مستواه كثيراً، وسيتأقلم سريعاً بفضل موهبته مع أسلوب لعب "الميرنغي" الذي يعجبه كثيراً.

وربما تكون العقبة الوحيدة في انتقال اللاعب سواء للريال، أو إلى أي من الأندية الأوروبية الكبرى، المقابل المالي الكبير الذي سيطلبه تشيلسي.

"الملكي" سيدفع وفقاً لعدد من الصحف الإسبانية والإنجليزية الكبرى، أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات لاعب خط وسط "البلوز".

ولكن ربما يصطدم "زيزو" مجدداً مع فلورنتينو بيريز، بحكم تردد رئيس الريال بشأن التعاقد مع كانتي، حيث يرى أن "الملكي" يمتلك لاعبين جيدين في مركز خط الوسط.

وشارك النجم الفرنسي في 14 مباراة منذ بداية الموسم مع الفريق اللندني في كل البطولات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

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الكلمات المفتاحية

نجولو كانتي ريال مدريد تشيلسي اخبار الرياضة

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