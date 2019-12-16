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بأمر من إيران.. تميم بن حمد يتعهد بدعم حزب الله

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
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بوابة الفجر
نها محمد
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يواصل تميم بن حمد سياسته الدنيئة والعدائية تجاه الشرق الأوسط بأكمله، فقد تعهد بن حمد بدعم عناصر حزب الله الإرهابية بعد موجة من التظاهرات الضخمة في لبنان الرافضة باستمرار سيطرة الميليشيات الإيرانية على بلادهم والمتمثلة في حزب الله.

وشدد تميم بن حمد بضرورة توفير الأموال اللازمة لبقاء حزب الله في لبنان من دون أيّ تأثير من جانب التمويل الذي يحصل عليه؛ تنفيذاً للأوامر الإيرانية بعد معاناة نظام الملالي من أزمات ومظاهرات داخلية حاشدة تطالب برحيل نظام ولاية الفقيه.

وهذا ما أكده وزير المالية علي شريف العمادي بقوله: إن الدوحة ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان لأنها مهمة واستقرارها الاقتصادي والسياسي مهم.

وأوضح "العمادي" في تصريحات خلال منتدى الدوحة أن قطر ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان حيث سيتم تقديم مساعدات إلى لبنان والتي سيحصل عليها عناصر حزب الله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعم بها تميم حزب الله، حيث قام بشراء سندات بــ"500" مليون دولار دعماً لحزب الله، كما دعم النظام حزب الله بملايين الدولارات لاستمرار أعماله التخريبية وذلك بعد أن لم تعد إيران قادرة على تمويل حزب الله في ظل الأزمة التي تعاني منها.

فقد اندلعت احتجاجات شعبية في لبنان، يوم 17 أكتوبر 2019، إثر فشل الحكومة في إيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية، وإثر الإعلان عن خطط حكومية لفرض المزيد من الضرائب على البنزين والتبغ، إضافةً إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل "واتس آب".

 

  

 

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الكلمات المفتاحية

مساعدات لبنان لبنان زير المالية تميم امر إيران

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