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فتاة تحرر محضرا ضد مسن يزوج الفتيات من خليجي مقابل 40 ألف جنيه بالغردقة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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حررت فتاة في العقد الثالث من عمرها بلاغا بقسم شرطة أول الغردقة، ضد مسن في العقد الثامن من العمر تتهمه بالتحرش بها، وزعمت أنه يعرض على الفتيات العمل معه مقابل 150 جنيها يوميا في كيان وهمي لجمعية خيري وهمية بمنطقة أبو نواس بالغردقة.

تلقي اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بتلقيه بلاغا من فتاة تدعي "ي. م. ع." تتهم فيه أحد الأشخاص "م. ف. ب" بالتحرش بها، وعرض عليها الزواج من أحد الرجال الخليجيين، يأتي له سنويا مقابل 40 ألف جنيه في الشهر.

وذكرت الفتاة في المحضر إنها كانت تعمل لديه بأحد المكاتب بمنطقة أبو نواس في مدينة الغردقة، وأوهمها أن المكتب لأحد الجمعيات الخيرية، مؤكدة أنه لا توجد جمعية في الأساس، وأن المسن يستقطب الفتيات للتحرش بهن.

وأكدت الفتاة أنها عبارة عن شقة بمنزله وليس جمعية، مشيرة إلى أنها بعد الحديث مع بعض الفتيات الذين سبق لهن العمل معه، أكدوا ممارسته عمليات تحرش بهن من قبل.

وأكد مصدر أمني بالبحر الأحمر، أن التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة أول الغردقة أسفرت أن الواقعة حدثت منذ عدة أشهر، وأكدت التحريات أنه يوجد خلافات مادية بين صاحبة البلاغ والمتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8585 إداري قسم شرطة أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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