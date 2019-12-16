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إنجي وجدان توجه رسالة رومانسية لزوجها: "مصدر الأمان والإحترام"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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إنجي وجدان
إنجي وجدان
رانيا ماهر
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حرصت الفنانة إنجي وجدان بتوجيه رساله رومانسيه لزوجها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وشاركت إنجي مجموعه من الصور من عقد قرانها الذي كان في ديسمبر عام 2012، وكتب إنجي كلمات خاصه إلي زوجها حيث قالت: "يوم ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ كان كتب كتابي على جوزي أحمد  كل سنة و انت طيب و دايما ظهري و سندي و مصدر الامان و الحب و الاحترام بحبك و شكرا لكل حاجة بتعملهالي."


وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها بكتابه تعليقات كالتالي: " كل سنه وانتم طيبين، العمر كله مع بعض، شكلك زي ما انتي ماتغيرتيش، ربنا يخليكم لبعض، اللهم بارك دايما مع بعض."


ومن ناحية أخرى كانت شاركت الفنانة إنجي وجدان، في مسلسل "طلعت روحي" مع الفنان أحمد فريد، وحقق هذا المسلسل نجاح كبير بعد عرضه.


مسلسل طلعت روحي تدور أحداثه حول داليدا فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد (عليا) وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.


تنتظر الفنانة الشابة إنجي وجدان، عرض مسرحية "كوكو شانيل" الذي تعود إلينا من خلاله الفنانه شيريهان بعد غياب 30 عاما عن الأضواء،
والذي من المقرر عرضها في رأس السنه.


كشفت أنجي عن دورها بالمسرحية في أحدي اللقاءات التلفزيونية، أنها صاحبه كوكو شانيل "شيريهان" وأن الدور فيه خير وشر وصرحت أنه سيكون لديها استعراضات فنية في المسرحية.


"كوكوشانيل"، من إخراج هادى الباجورى، وبطوله الفنانه شيريهان ويشاركها فى العرض كل من إنجى وجدان وأيمن قيسون، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والمسرحية مليئة بالاستعراضات والشخصيات والأغانى.


يشار إلى أن تلك المسرحية كتبها وألف أغانيها د. مدحت العدل، بالإضافة إلى أنه انتهى من كتابة عدد من الشخصيات التى تنوى شيريهان تقديمها على المسرح، منها رابعة العدوية، وكارمن ومارلين مونرو وحتشبسوت، وشجرة الدر، ومن المقرر عرض هذه المسرحيات على شاشة dmc، ويصل عددها إلى 13 مسرحية.


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