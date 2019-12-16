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ورشة عمل بجامعة حلوان عن "بكالوريوس التكنولوجيا"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
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الورشة
الورشة
آية حمروشي
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نظمت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الله جلال، عميد كلية التعليم الصناعي، ورشة عمل بعنوان "برنامج بكالوريوس التكنولوجيا.. خارطة الطريق"  لتصميم مقررات ولوائح بكالوريوس التكنولوجيا وهو أحد مشروعات جامعة حلوان الاستراتيجية.

وتأتي أهمية هذا البرنامج من كونه مسارًا يتيح لمنتسبيه تقليل الهوة بين المهندس الأكاديمي وبين الفني صاحب المهارة اليدوية، هذا بالإضافة إلى توفير القدر اللازم من العلوم الأكاديمية للخريج بما يجعله قادرًا على فهم الأصول العلمية، كما يتيح البرنامج للخريج  المهارات العلمية واليدوية التي تجعله قادراًِ على التعامل مع أعقد المنظومات العلمية وحل مشكلات الإنتاج.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الله جلال، أن ورشة العمل تستهدف التعريف بمفهوم مناهج الجدارات المهنية وتقديم نموذج لخطة دراسية لبرنامج بكالوريوس التكنولوجيا وكذلك تقديم مثال لخطة دراسية بقسم تكنولوجيا السيارات، موجهًا بضرورة استكمال اللائحة والمقررات طبقا لمعايير الجودة العالمية، حيث يعد بكالوريوس التكنولوجيا هو أحد أهم الروافد لتطوير الصناعة المصرية فى الفترة القادمة.

قام بتنظيم ورشة العمل فريق المشروع الاستراتيجي والمكون من ا.د أحمد الجيوشي، وا.د وائل ابراهيم ود. ياسر فتوح الأساتذة بالكلية.

كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي، الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات، عرضا حول مفهوم مناهج الجدارات المهنية التي تعمل على الربط بين مهارات ومواصفات الخريجين وبين متطلبات الصناعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

واتخذ المجلس الأعلى للجامعات فى جلستة بتاريخ ٢٤ نوفمبر الحالي قرار بتغيير اسم كلية التعليم الصناعى إلى كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي لتمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا بجانب بكالوريوس التعليم الصناعي الحالي. 
ورشة عمل بجامعة حلوان عن "بكالوريوس التكنولوجيا"
ورشة عمل بجامعة حلوان عن "بكالوريوس التكنولوجيا"
ورشة عمل بجامعة حلوان عن "بكالوريوس التكنولوجيا"
ورشة عمل بجامعة حلوان عن "بكالوريوس التكنولوجيا"
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