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واشنطن ترفض المهلة التي حددتها كوريا الشمالية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال دبلوماسى أمريكى رفيع المستوى، إن واشنطن لن تقبل مهلة نهاية العام التى حددتها كوريا الشمالية لتقديم تنازلات فى المحادثات النووية المتوقفة، وحثت بيونج يانج على العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال ستيفن بيجون، الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، للصحفيين "في هذه المرحلة، اسمحوا لي أن أكون واضحًا تمامًا: الولايات المتحدة ليس لها موعد نهائي.. نحن ندرك تمامًا إمكانات كوريا الشمالية القوية للقيام باستفزاز كبير في الأيام المقبلة. أقل ما يقال، سيكون مثل هذا الإجراء غير مفيد في تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. "

ودعا بيجون، الذي كان في سيول لإجراء محادثات مع مسؤولين من كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية إلى الجلوس لإجراء محادثات.

وقال: "اسمحوا لي أن أتحدث مباشرة مع نظرائنا في كوريا الشمالية: لقد حان الوقت لكي نؤدي وظائفنا. دعونا ننجز هذا". وقال "تعرفون كيف تصلوا إلينا".

عقد بيجون في وقت لاحق اجتماعات منفصلة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ووزير التوحيد كيم يون تشول، الرجل البارز في سول بشأن كوريا الشمالية. وقال مكتب مون إنه خلال زيارته للبيت الأزرق الرئاسي، قال بيجون إن إدارة ترامب لن تتخلى عن السعي لتحقيق تقدم دبلوماسي مع كوريا الشمالية، لكنها لم تتوسع في التفاصيل.

ليس من الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتواصل مع الولايات المتحدة لحل خلافاتها المتزايدة حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

قال مسؤولون كوريون شماليون كبار في الآونة الأخيرة إن نزع السلاح النووي قد خرج بالفعل عن طاولة المفاوضات وهددوا برفع الوقف الاختياري للتجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى. في الأشهر الماضية، أجرت كوريا الشمالية أيضًا مجموعة من اختبارات الصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة.

تزايد القلق بشأن استفزاز كوري شمالي كبير بعد أن قالت البلاد يوم السبت إنها نجحت في إجراء "اختبار حاسم" غير محدد من شأنه أن يعزز الردع النووي. يقول الخبراء إن كوريا الشمالية يمكنها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا أو صاروخا باليستيا عابرا للقارات إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالموعد النهائي في نهاية العام.

كان اختبار يوم الجمعة هو الثاني في أسبوع في منشأة صاروخية أجرت فيها كوريا الشمالية اختبارات محرك صواريخ وأطلقت أقمار صناعية فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه غطاء لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى.

أكد القائد العسكري لكوريا الشمالية، باك جونج تشون، يوم السبت أن كوريا الشمالية قد بنت "قوة هائلة" وأن النتائج التي توصلت إليها التجارب الأخيرة ستستخدم لتطوير أسلحة جديدة للسماح للبلد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية.

ووصف بيجون أحدث التصريحات الكورية الشمالية بأنها "معادية وسلبية للغاية وغير ضرورية". وقال إنها لا تعكس روح ومضمون المناقشات التي أجرتها الدولتان منذ أن دخلت كوريا الشمالية في محادثات مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال إن الولايات المتحدة عرضت "عدد من الطرق الإبداعية للمضي قدمًا في اتخاذ خطوات ومرونة مجدية في مفاوضاتنا للتوصل إلى اتفاقات متوازنة تلبي أهداف كلا الطرفين".
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واشنطن و كوريا الشمالية محادثات كوريا الشمالية و واشنطن المحادثات النووية

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