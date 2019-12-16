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"عشان صايع".. أسما شريف منير تحكي قصة حبها مع محمود حجازي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل، أسما شريف منير متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أول صورة ألتقطتها مع زوجها الفنان محمود حجازي، وروت بداية قصة حبهما، التي توجت في الأخير بالزواج,


وعلقت "أسما" علي الصوره قائله:" دي أول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي أول مره نحس أننا هنتكعبل في بعض, اللحظة دي بصيت في عيني أوي "عشان صايع" و أنا سعتها قمت واقعه في حبك علي طول فاكر؟".

وتابعت:"ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله..بحبك كل سنه و انت طيب و حنين و ناجح و في ضهري".

وحاز المنشور علي تفاعل وأعجاب كبير من قبل متابعيها ومحبيها الذين أشادوا بقصه حبهم وجاءت تعليقات كالتالي:"
ضحكتك جميله ذيك وكل سنه وانتم مع بعض دايما شكلوا ما شاء الله يجنن، كل سنه وانتم طيبين ودايما مع بعض، زي القمر ولايقين جدا يارب طول العمر مع بعض حبيبتي".


جدير بذكر أن الثنائي فسخ خطوبتها بعد فترة من ارتباطهما، ثم فاجأوا الجمهور بعودتهم، ونشر صور حفل الزفاف.


وعلي سياق آخر يشار أن أخر أعمال الفنان محمود حجازي الدرامية كانت "أبو العروسة" الذي شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي.

وشارك حجازي فى حكاية "ما تيجى يا مليجى" من مسلسل "نصيبك وقسمتك" الجزء الثالث، والحكاية من بطولة الفنان محمد الشرنوبى ومحمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطى.
"عشان صايع".. أسما شريف منير تحكي قصة حبها مع محمود حجازي
"عشان صايع".. أسما شريف منير تحكي قصة حبها مع محمود حجازي
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