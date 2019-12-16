YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك times

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش الإثنين 16/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يطمح فريق الزمالك في مواصلة الصراع على لقب الدوري العام ومطاردة غريمه التقليدي الأهلي، وذلك حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً على فريق طلائع الجيش على أرضية ملعب الجيش المصري بمحافظة السويس.





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بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.





حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.



