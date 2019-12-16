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رئيس مجلس الدولة الصيني: هونج كونج لم تخرج بعد من "معضلة" الاحتجاج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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اجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بزعيمة هونج كونج كاري لام في بكين يوم الاثنين قائلا إن المركز المالي الآسيوي لم يخرج بعد من "المعضلة" التي تواجه اقتصاد المدينة بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان، وفقا لرويترز.

الاجتماع كان خلال زيارة عمل منتظمة حيث من المقرر أن تعقد اجتماعًا محوريًا محتمل مع الرئيس شي جين بينغ.

تأتي هذه الاجتماعات بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع في مواجهات في الشوارع في وقت متأخر من الليل علي متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأحد في الوقت الذي تدخل فيه أسوأ أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود شهرها السابع.

وقال لى فى اجتماعه مع لام، والذى تم بث الملاحظات الافتتاحية له عبر تليفزيون كيبل، "يتعين على حكومة المنطقة الإدارية الخاصة مواصلة جهودها، ووضع حد للعنف، ووقف الفوضى وفقا للقانون واستعادة النظام".

تأتي زيارة لام وسط تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بأن المحادثات مع شي يمكن أن تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة السياسية في المدينة، بما في ذلك تعديل وزاري محتمل.

وكان الاثنان قد التقيا سابقًا في شنغهاي في أوائل نوفمبر عندما عبر شي عن "ثقته الكبيرة" في لام على الرغم من الاضطرابات.

ومع ذلك، يبدو أن لام قللت من أهمية التعديل الوزاري قبل مغادرتها، قائلة إن المهمة الأولى هي كبح العنف واستعادة النظام، مع السعي للدخول في مزيد من الحوار مع الجمهور.

في وقت متأخر من يوم الأحد، أغلقت مجموعات من الشباب الملثمين - الغاضبين مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997 - الطرق المحيطة بمنطقة مونغ كوك، مما دفع الشرطة إلى إطلاق عدة جولات من القنابل المسيلة للدموع.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ حوالي أسبوعين التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية اشتعال الحرائق وتحطم إشارات المرور، بينما أصيب مراسل صحفي لجامعة بابتيست في وجهه بقذيفة تابعة للشرطة وكان لا بد من نقله إلى المستشفى.

خرجت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في مسيرات عبر العديد من مراكز التسوق، وأغلقت المداخل، وحطموا الزجاج، ورددوا شعارات من بينها "الكفاح من أجل الحرية".

على الرغم من مطالب المحتجين والخطاب المناهض للصين، تؤكد الصين أنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونغ كونغ درجة كبيرة من الحكم الذاتي.

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الكلمات المفتاحية

الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج اجتماع رئيس مجلس الدولة الصيني بزعيمة هونج كونج

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