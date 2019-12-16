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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الزمالك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر، وسوف يدخل فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش الإثنين 16/12/2019 في الدوري المصري الممتاز

تابع لايف مباراة الزمالك وطلائع الجيش مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق، يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش الإثنين 16/12/2019 في الدوري المصري الممتاز.
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