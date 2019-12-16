«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الزمالك

مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر، وسوف يدخل فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر، وسوف يدخل فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.