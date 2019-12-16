Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
نقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضور نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست لحفل عيد ميلاد المنتج ومغني الراب الشهير "بف دادي" بمدينة لوس أنجلوس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأمسية كانت المناسبات القلائل التي تظهر بها كيم كارداشيان بإطلالة هادئة تغلب عليها الأناقة.

وأفادت بأن كيم ظهرت في الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم الموسقى، بفستان زفاف من تصميمات Vivienne Westwood، تبلغ تكلفته 9300 دولار.

وحضر الحفل بجانب كيم، شقيقاتها من أسرة كارداشيان، كلوي وكايلي جينر وكيندال جينر، في حين تغيبته عنه شقيقتها كورتني.

وعرف شون كومز باسم شهرته في عالم الموسيقى والراب "بف دادي"، وهو مغني راب ومنتج فني معروف معروف بهذا المجال من أواخر فترة التسعينيات.

وولد عام 1969 في حي هارليم في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس "دادي" شركته الخاصة للإنتاج الموسيقي Bad Boy Entertainment في عام 1993، اشتهر ديدي بصداقته لبيجي، الذي بدوره اشتهر بعدائه لنجم الراب الراحل توباك، الذي أغتيل عام 1996، وقيل انه قتل على يد نوتوريوس بيجي نفسه، الذي اغتيل هو الأخر عام 1997.

وتبع بف دادي نظام طرح الأغاني بطريقة السينجل، منفردة على حساب طرحه لألبومات كاملة، فكان يصدر الكثير من الأغاني وقليل من الألبومات، ولم يكن يعتمد على صناعة الموسيقى كمصدر رزق رئيسي، حيث كان من أثرياء نيويورك، وانخرط بعالم صناعة الموسيقى للمتعة فقط على حد ذكره سابقا.

وقام بف دادي، بتغيير اسم شهرته في عالم الموسيقى والغناء ثلاث مرات بدأها بــ Puff Diddy ثم P.Diddy ثم Diddy ثم Diddy Dirty Money.
كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"
كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"
كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"
كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"
كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"
كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

عبدالحفيظ يكشف المعاريين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

09:13 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status