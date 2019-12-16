كيم كارداشيان بفستان زفاف تكلفته 9000 دولار في حفل عيد ميلاد "بف دادي"



وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأمسية كانت المناسبات القلائل التي تظهر بها كيم كارداشيان بإطلالة هادئة تغلب عليها الأناقة.



وأفادت بأن كيم ظهرت في الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم الموسقى، بفستان زفاف من تصميمات Vivienne Westwood، تبلغ تكلفته 9300 دولار.



وحضر الحفل بجانب كيم، شقيقاتها من أسرة كارداشيان، كلوي وكايلي جينر وكيندال جينر، في حين تغيبته عنه شقيقتها كورتني.



وعرف شون كومز باسم شهرته في عالم الموسيقى والراب "بف دادي"، وهو مغني راب ومنتج فني معروف معروف بهذا المجال من أواخر فترة التسعينيات.



وولد عام 1969 في حي هارليم في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس "دادي" شركته الخاصة للإنتاج الموسيقي Bad Boy Entertainment في عام 1993، اشتهر ديدي بصداقته لبيجي، الذي بدوره اشتهر بعدائه لنجم الراب الراحل توباك، الذي أغتيل عام 1996، وقيل انه قتل على يد نوتوريوس بيجي نفسه، الذي اغتيل هو الأخر عام 1997.



وتبع بف دادي نظام طرح الأغاني بطريقة السينجل، منفردة على حساب طرحه لألبومات كاملة، فكان يصدر الكثير من الأغاني وقليل من الألبومات، ولم يكن يعتمد على صناعة الموسيقى كمصدر رزق رئيسي، حيث كان من أثرياء نيويورك، وانخرط بعالم صناعة الموسيقى للمتعة فقط على حد ذكره سابقا.



وقام بف دادي، بتغيير اسم شهرته في عالم الموسيقى والغناء ثلاث مرات بدأها بــ Puff Diddy ثم P.Diddy ثم Diddy ثم Diddy Dirty Money.



نقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضور نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست لحفل عيد ميلاد المنتج ومغني الراب الشهير "بف دادي" بمدينة لوس أنجلوس.