Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلالة كلاسيكية جذابة لكايلي جينر في عيد ميلاد "بف دادي"

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
احتل مغني الراب والمنتج الموسيقي الأمريكي الشهير بف دادي بعيد ميلاده الخمسون، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء بالولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من إطلالات المشاهير المشاركين بحفل عيد الميلاد، وكان من ضمنهم نجمة تليفزيون الواقع الشابة، كايلي جينر.

وظهرت كايلي في اللقطات التي نشرتها الصحيفة، بإطلالة سوداء بتصميم كلاسيكي في حفل عيد الميلاد الذي حضره نجوم آخرين مثل بيونسيه وكيت بيكنسل، وعدد من أبرز النجوم الذي يعتبرون من الأصدقاء المقربين لـ "دادي".

وعرف شون كومز باسم شهرته في عالم الموسيقى والراب "بف دادي"، وهو مغني راب ومنتج فني معروف معروف بهذا المجال من أواخر فترة التسعينيات.

وولد عام 1969 في حي هارليم في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس "دادي" شركته الخاصة للإنتاج الموسيقي Bad Boy Entertainment في عام 1993، اشتهر ديدي بصداقته لبيجي، الذي بدوره اشتهر بعدائه لنجم الراب الراحل توباك، الذي أغتيل عام 1996، وقيل انه قتل على يد نوتوريوس بيجي نفسه، الذي اغتيل هو الأخر عام 1997.

وتبع بف دادي نظام طرح الأغاني بطريقة السينجل، منفردة على حساب طرحه لألبومات كاملة، فكان يصدر الكثير من الأغاني وقليل من الألبومات، ولم يكن يعتمد على صناعة الموسيقى كمصدر رزق رئيسي، حيث كان من أثرياء نيويورك، وانخرط بعالم صناعة الموسيقى للمتعة فقط على حد ذكره سابقا.

وقام بف دادي، بتغيير اسم شهرته في عالم الموسيقى والغناء ثلاث مرات بدأها بــ Puff Diddy ثم P.Diddy ثم Diddy ثم Diddy Dirty Money.
إطلالة كلاسيكية جذابة لكايلي جينر في عيد ميلاد "بف دادي"
إطلالة كلاسيكية جذابة لكايلي جينر في عيد ميلاد "بف دادي"
إطلالة كلاسيكية جذابة لكايلي جينر في عيد ميلاد "بف دادي"
إطلالة كلاسيكية جذابة لكايلي جينر في عيد ميلاد "بف دادي"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 12 ساعة

تامر حسني خفت من المصريين بسبب أغنية جيل جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عبدالحفيظ يكشف المعاريين في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ يوم

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 21 ساعة

بالأرقام.. كيف حلق كورتوا بنادي ريال مدريد ضد خفافيش فالنسيا؟

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

06:55 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

09:13 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status