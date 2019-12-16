إطلالة كلاسيكية جذابة لكايلي جينر في عيد ميلاد "بف دادي"



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من إطلالات المشاهير المشاركين بحفل عيد الميلاد، وكان من ضمنهم نجمة تليفزيون الواقع الشابة، كايلي جينر.



وظهرت كايلي في اللقطات التي نشرتها الصحيفة، بإطلالة سوداء بتصميم كلاسيكي في حفل عيد الميلاد الذي حضره نجوم آخرين مثل بيونسيه وكيت بيكنسل، وعدد من أبرز النجوم الذي يعتبرون من الأصدقاء المقربين لـ "دادي".



وعرف شون كومز باسم شهرته في عالم الموسيقى والراب "بف دادي"، وهو مغني راب ومنتج فني معروف معروف بهذا المجال من أواخر فترة التسعينيات.



وولد عام 1969 في حي هارليم في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس "دادي" شركته الخاصة للإنتاج الموسيقي Bad Boy Entertainment في عام 1993، اشتهر ديدي بصداقته لبيجي، الذي بدوره اشتهر بعدائه لنجم الراب الراحل توباك، الذي أغتيل عام 1996، وقيل انه قتل على يد نوتوريوس بيجي نفسه، الذي اغتيل هو الأخر عام 1997.



وتبع بف دادي نظام طرح الأغاني بطريقة السينجل، منفردة على حساب طرحه لألبومات كاملة، فكان يصدر الكثير من الأغاني وقليل من الألبومات، ولم يكن يعتمد على صناعة الموسيقى كمصدر رزق رئيسي، حيث كان من أثرياء نيويورك، وانخرط بعالم صناعة الموسيقى للمتعة فقط على حد ذكره سابقا.



وقام بف دادي، بتغيير اسم شهرته في عالم الموسيقى والغناء ثلاث مرات بدأها بــ Puff Diddy ثم P.Diddy ثم Diddy ثم Diddy Dirty Money.



احتل مغني الراب والمنتج الموسيقي الأمريكي الشهير بف دادي بعيد ميلاده الخمسون، بحضور عدد كبير من نجوم الغناء بالولايات المتحدة.