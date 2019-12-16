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شاهد.. بكاء حماقي في حفل بني سويف من أجل هذا الشخص

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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أحيا المطرب محمد حماقي، مساء أمس الأحد، حفلاً غنائيا في جامعة النهضة في بني سويف، وظهر الفنان محمد حماقي متأثرًا وبكي في الحفل، وجلس وهو حاملاً صوره في يدة مرسوم به وبجانبه شخص يبدو إنه والدة، أو شخص قريب بنسبه له، وذلك بعد قيام أحد المعجبين برسمها من أجله وأهداءها له.

وأكمل حماقي الحفل بتقديم بعض أغاني ألبومه الجديد مثل أغنيت "من البداية" التي أبكت الكثير، وأحبها الجمهور بشدة فهي أغنية رومانسية حزينة، وأغاني من ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، وباقه من أشهر أغانيه.

وكان الحفل ضخمًا يضم عدداً كبيراً من الجمهور، الذي تفاعل مع حماقي طوال الوقت بالغناء والهتاف.


يذكر أن آخر فيديو كليب طرحه حماقي هو "راسمك في خيالي" ،حققت الأغنية نجاحاً كبيراً عبر قناة "اليوتيوب"، حيث نالت أكثر من ٣ مليون نسبة مشاهدة، وجاء تصدر الكليب للمركز الأول عبر موقع اليوتيوب في عدد كبير من البلدان العربية.


والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي تميم.
شاهد.. بكاء حماقي في حفل بني سويف من أجل هذا الشخص
شاهد.. بكاء حماقي في حفل بني سويف من أجل هذا الشخص
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الكلمات المفتاحية

حمافي

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