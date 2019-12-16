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التشكيل المتوقع لطلائع الجيش والزمالك.. عبدالسلام بديل لحازم إمام ومصطفي محمد يقود الهجوم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب الجيش بالسويس اليوم مباراة قوية تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، فى لقاء سيقوده الحكم جهاد جريشة، ويسعي الفلرس الأبيض للإستمرار فى الفوز تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمطاردة الأهلي متصدر الدوري المصري، بينما يسعي طلائع الجيش فى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه فى جدول الترتيب.


وحقق نادى الزمالك الفوز اللقاء الماضي على نظيره بيراميدز بهدفين دون رد سجلهم كل من مصطفي محمد ومحمود علاء.


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يحل نادى الزمالك ضيف ثقيل على نظيره طلائع الجيش على ملعب الجيش بالسويس فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

يستضيف ملعب الجيش بالسويس مباراة قوية بين نادي الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.


التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

خط الوسط المهاجم : يوسف أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد


ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش .

الأهلي 18 نقطة

المقاولون العرب 16 نقطة

الاتحاد السكندري 16 نقطة

الزمالك 13 نقطة

سموحة 13 نقطة

الإسماعيلي 13 نقطة

بيراميدز 10 نقاط

حرس الحدود 10 نقاط

طنطا 8 نقاط

الانتاج الحربي 8 نقاط

المصري 7 نقاط

إنبي 7 نقاط

مصر المقاصة 7 نقاط

نادي مصر 7 نقاط

أسوان 5 نقاط

طلائع الجيش 4 نقاط

الجونة 4 نقاط

وادي دجلة 3 نقاط
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