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ماذا يحتاج أرسنال للهروب من دوامة النتائج السلبية في البريميرليج ؟
الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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أحمد عصام
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تعرض فريق أرسنال لهزيمة قاسية من فريق مانشستر سيتي مساء أمس على ملعب الإمارات في لندن وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسير أرسنال بشكل سيئ للغاية هذا الموسم، حيث لم يحقق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره منذ ما يقارب الـ62 يوم وتُشكل النتائج الأخيرة خطرا كبيرا على الفريق لاقترابه من مناطق الهبوط أكثر من مناطق المقدمة في الأربع مراكز الأولى.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" روشتة لعودة الجانرز لمراكز المقدمة في البريميرليج.
- التعاقد مع مدرب مميز
كان قد أعلن مسؤولو فريق أرسنال عن رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخسارة من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، ويقود السويدي فريدريك ليونبرج قيادة تدريب الفريق في المباريات الماضية، ويحتاج الفريق التعاقد مع مدرب مميز وله خبرات كبيرة في البريميرليج من أجل عودة الفريق على الأقل في مراكز المقدمة ويعد أبرز هذة الاسماء حاليا هو ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير السابق، أو ارتيتا المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.
- ضم صفقات في الميركاتو الشتوي
يعد فريق أرسنال من أبرز الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتاج للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، حيث يعاني الفريق على المستوى الدفاعي ويريد التعاقد مع قلب دفاع بعد فشل ديفيد لويز الذي تعاقد معه الفريق في الصيف لحل مشكلة الدفاع وأيضاً ضم ظهير أيمن بعد كثرة إصابة بيلرين مع ضم جناح أو صانع ألعاب يساعد الفريق في المباريات الصعبة بعد تراجع مستوى الألماني مسعود أوزيل ووجود ثنائي مخضرم هجومي امثال ايميريك اوباميانج والسكندر لاكازيت يحتاجا إلى صناعة الفرص بشكل أكبر.
- عدم التفريط في نجومه
أشارت بعض التقارير الإنجليزية في الفترة الأخيرة برفض الجابوني ايميريك اوباميانج تجديد عقده مع الجانرز الذي سينتهي في نهاية الموسم الجاري، ويريد أرسنال الاستفادة من بيع اللاعب وفي حال استمرار ذلك الموقف سوف يضطر الفريق لبيع اوباميانج في الشتاء المقبل، وأيضا هناك بعض العروض المميزة لدى نجوم الفريق امثال الكسندر لاكازيت والذي يرغب كبار أوروبا في ضمه خلال الفترة القادمة، ويعد توريرا لاعب خط وسط الفريق مطمع أكثر من نادي في الانتقالات القادمة بعد المستويات الطيبة التي يقدمها في المواسم الأخيرة.
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