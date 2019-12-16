ماذا يحتاج أرسنال للهروب من دوامة النتائج السلبية في البريميرليج ؟





- التعاقد مع مدرب مميز



كان قد أعلن مسؤولو فريق أرسنال عن رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري في الفترة الأخيرة خاصة بعد الخسارة من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات في منافسات بطولة الدوري الأوروبي، ويقود السويدي فريدريك ليونبرج قيادة تدريب الفريق في المباريات الماضية، ويحتاج الفريق التعاقد مع مدرب مميز وله خبرات كبيرة في البريميرليج من أجل عودة الفريق على الأقل في مراكز المقدمة ويعد أبرز هذة الاسماء حاليا هو ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير السابق، أو ارتيتا المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.





- ضم صفقات في الميركاتو الشتوي



يعد فريق أرسنال من أبرز الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتاج للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، حيث يعاني الفريق على المستوى الدفاعي ويريد التعاقد مع قلب دفاع بعد فشل ديفيد لويز الذي تعاقد معه الفريق في الصيف لحل مشكلة الدفاع وأيضاً ضم ظهير أيمن بعد كثرة إصابة بيلرين مع ضم جناح أو صانع ألعاب يساعد الفريق في المباريات الصعبة بعد تراجع مستوى الألماني مسعود أوزيل ووجود ثنائي مخضرم هجومي امثال ايميريك اوباميانج والسكندر لاكازيت يحتاجا إلى صناعة الفرص بشكل أكبر.