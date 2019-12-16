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أحمد عز يحلق في سماء الرياض بسجادة علاء الدين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد النجم أحمد عز للسفر إلى المملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته "علاء الدين"، في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض من 23 إلى 26 ديسمبر يوم الجمعة المقبل مع فريق العمل.


مسرحية "علاء الدين"، من بطولة أحمد عز وتارة عماد ومحمد ثروت وسامي مغاوري وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم ومن إخراج مجدي الهواري، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.


وكان صناع العرض المسرحى كشفوا عن أول صورة للعرض فى أول تجربة يخوضها أحمد عز لأول مرة بالوقوف على خشبة المسرح ومقابلة جمهوره في عرض مسرحي، وظهر في الصورة أحمد عز وهو يجلس على كرسي وبجواره الفنان محمد ثروت الذي يقدم دور الجني، في لوحة استعراضية.

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