سقوط تاجر مخدرات بـ15 طربة حشيش في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" بالتعاون مع ضباط مركز سوهاج من إلقاء القبض على تاجر مخدرات وبحوزته "15" طربه حشيش تزن 3.75 " كجم ودراجة بخارية "بدون لوحات معدنية "وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة ومبلغ 600 جنيه.





وتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بضبط "عادل م م ع" وشهرته "علي ط" 52 عامًا عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج وله محل إقامة آخر دائرة قسم سيدي جابر الإسكندرية لقيامه بالاتجار فـي المواد المخدرة.





وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزي بسوهاج أسفرت عن ضبطه وبحوزته "15" طربه حشيش تزن 3.75" كجم ودراجة بخارية" بدون لوحات معدنية وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة ومبلغ 600 جنيه.





بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجة البخارية للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



