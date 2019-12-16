Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مان سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نظيره فريق ليستر سيتي يوم السبت المقبل 21 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ليستر سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وليستر سيتي :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث المباشر الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن، ورفع المان سيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط فقط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني خلف ليفربول متصدر جدول ترتيب البطولة.


وتعثر ليستر سيتي في الجولة الماضية حيث تعادل مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الكينج باور في مفاجأة من العيار الثقيل خلال تلك الجولة بالبريميرليج.


وتألق اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط السيتي في مباراة آرسنال، حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة الثالث لرحيم سترلينج، وشهدت المباراة إراحة برناردو سيلفا في بداية اللقاء ومشاركته كبديل، وأيضاً مازال غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجو اجويرو عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.


موعد مباراة ليفربول القادمة :-

وسوف يغيب فريق ليفربول عن الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام نسختها الحالية في قطر، حيث سيواجه فريق مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل بالدور النصف نهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مان سيتي وارسنال ترتيب الدوري الانجليزي الان الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 10 ساعات

هو أنا اتصورت مع عمرو دياب.. نجلاء بدر تثير الجدل بتصريحها عن دينا الشربيني

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت مشاهدة الزمالك وطلاع الجيش بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الزمالكNOW

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 20 ساعة

عبدالحفيظ يكشف المعاريين في يناير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دي بروين يطعن مانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قمة نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة CITY VS ARSENAL بث مباشر HD

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط NOW

09:13 م

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

01:12 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status