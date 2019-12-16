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"النهاية".. لأحمد جمال قريبًا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد المطرب أحمد جمال، لطرح كليب بعنوان "النهاية" ويحمل طابعًا حزينًا من ألبوم الجديد، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع الموسيقي وليد فايد، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح أحمد مؤخرًا كليب "قصاد عيوني" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليوناني شريف فرنسيس.

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.
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