بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، متوقعة أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.





وأضافت الهيئة، أن الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، بارد ليلا.طقس





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.