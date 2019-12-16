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تامر حسني خفت من المصريين بسب أغنية جيل جديد (فيديو)

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قال الفنان تامر حسني، أنه متخوف من أغنية" جيل جديد "الذي قدمها في حفل ختام كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، تحت سن 23 عامًا، بسب رد فعل الجمهور إذا كان المنتخب خسر البطولة.






وأضاف "عندما قدم أغنية "احنا جيل جديد"، لحفل الختام كان يخشى من ردود الفعل والكوميكس في حال خسارة المنتخب للمباراة، عبر السوشيال ميديا، وأن الجمهور يسخر منه وأن يقول إن وجهه "وحش"، على المنتخب، التواصل الأجتماعي روح، وذلك لان الكرة بالنسبة للناس شيء أخر.







يشار إلي أن الفنان تامر حسني،يستعد لقضاء الكريسماس مع جمهوره المصري وذلك في"الدوسيت" يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري.

ويقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه الجديدة وأبرزها أغنيته الجديدة "حلو المكان" والذي سيتم طرحها خلال أيام قليلة
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