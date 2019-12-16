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هو أنا اتصورت مع عمرو دياب.. نجلاء بدر تثير الجدل بتصريحها عن دينا الشربيني

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:54 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت الفنانة نجلاء بدر، الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد تصريحها الصدم عن الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، التي تجمعها بها علاقة صداقة قوية، على حسب وصفها.




وكانت سألت مذيعة بإحدي البرامج الفنية علاقتها عن الفنانة دينا الشربيني، لترد "علاقتي حلوة جدا انا ودينا" لتعود مرة أخرى تسألها بتزعليبها ليه"لتمزح معها نجلاء قائلة" اتصورت مع عمرو دياب ولا اي ".




وأكد الفنانة نجلاء بدر، بأن تجمعها علاقة قوية ب الفنانة دينا الشربيني، مشيراً بأنها من عشاق الهضبة عمرو دياب، وتحرص دائما على حضور حفلاته والتقاط معه بعض الصور.



شاركت الفنانة نجلاء بدر فى بطولة مسلسل"شبر ميه" وشاركت فيه عدد من نجوم الفن منهم،احمد صلاح السعدنى، مراد مكرم ، ندى موسي،محمد على رزق، إخراج طارق رفعت، تأليف شريف بدر الدين وتدور أحداث المسلسل "شبر ميه"يحمل مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية، حيث يقضى الأب فترة من الوقت بعيدًا عن زوجته لتقيم العلاقة، بينما يحاول من الجانب الاخر رعاية ابنه زياد
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