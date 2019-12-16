"الغالي خفيف الظل".. صلاح عبدالله في إذان الفجر يدعي لـ"حسن عفيفي"

"طالب الفنان صلاح عبدالله، من جمهور الدعاء ل الفنان الراحل حسن عفيفي، الذي توفي صباح أمس الأحد، وتم دفنة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.









ونشر الفنان صلاح عبدالله، صورة ل حسن عفيفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلق على الصورة قائلا"

ومع آذان الفجر أسألكم الفاتحة والدعاء للراحل الغالي خفيف الظل حبيب الكل الطيب قوي فاكهة فرقة رضا وفوازير نيللي وشيريهان وفطوطة

المغورله بإذن الله،حسن عفيفي.









ورحل أمس السبت، عن عالمنا الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير حسن عفيفي، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق ١٥ديسمبر.



وحرص الفنان محمد صبحي على نعيه، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه: "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي.. كنت إنسانا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك"