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عبدالحفيظ يكشف المعاريين في يناير

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد سيد عبدالحفيظ المدير الاداري للفريق الأول بالنادي الأهلي: أن الجهاز الفني لم يحسم أسماء اللاعبين المعارين إلى أندية أخرى اعتبارا من يناير المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب الفوز على حرس الحدود 1-0 في الدوري "فايلر لم يحدد أسماء المعارين، أمامنا شهر ونصف لنهاية شهر يناير".

وأضاف "لم يحدد فايلر اسما بعينه، لنقطع الشك باليقين، لن يرحل لاعب مرتبط بتعاقد معنا بدون رغبتنا، نصرف للاعبينا مستحقاتهم في التوقيتات المحددة، ولا نغير في بنود العقود قبل أو بعد توقيع اللاعب لنضطره يرحل عن صفوفنا، بل نحقق رغبات لاعبينا".

وألمح سيد عبد الحفيظ "لا نخطئ في مثل هذه الأمور، لا ننتظر حتى يتقدم أي لاعب بشكوى ضدنا".

وأشار عبر قناة ناديه "لنقطع الشك باليقين، ما يقال إن البعض يتفاوض مع لاعبين من الأهلي، لا نعير له أهمية، نحب لاعبينا ونقدرهم حتى إذا كان هناك نوع من الحسابات الفنية التي تبعده لفترة من الفترات، نتحدث مع اللاعب ونقدره، وننفذ له رغبته

واستدرك "أما فيما يخص لاعب يرحل بدون رغبتنا أو علمنا، لا نغير في عقود لاعبينا حتى يتقدم بشكوى ضدنا أو يهربوا مننا، لا يمكن لأي لاعب يهرب من الأهلي، لأن الأهلي ملتزم ماديا، ولا نغير في العقود بعد التوقيع، لا نخطئ في الإطار التعاقدي".

وأتم مدير الكرة في الأهلي بختام تصريحاته "تعاقدنا مع كهربا، فهو لاعب جيد، ونتمنى أن يكون مؤثرا ومفيدا في الفترة القادمة، ويتبقى لنا صفقة أخرى"
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