هكذا علق أحمد السقا على تكريمه بأفضل ممثل في حفل وشوشة

نشر الفنان أحمد السقا، صورة له من تكريمه في حفل "وشوشة" كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.







وعلق السقا على الصورة قائلاً "تكريم وشوشة اللهم لك الحمد".





يذكر أن الفنان أحمد السقا، ينتظر عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" الذي كان بدأ تصويره منذ عدة شهور.







الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى، من المُقرر عرضه في شهر يناير القادم